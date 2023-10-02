Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
Правительство выделит дополнительно 10 млрд рублей для возобновления льготного кредитования для агропромышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства напомнил, что льготное кредитование сельхозпроизводителей по ставке 5% — один из ключевых инструментов поддержки аграриев. Однако выдача таких займов была приостановлена из-за повышения Банком России ключевой ставки до 13%. Кабмин выделит дополнительную поддержку, чтобы как можно быстрее возобновить прием заявок на льготное кредитование.
«На прошлом заседании правительства мы уже направили 45 млрд рублей. Подготовлено еще одно распоряжение о выделении 10 млрд рублей на эти цели», — цитирует Мишустина ТАСС.
Выделяемые кабмином средства позволят субсидировать в 2023 году не менее 40 тысяч льготных кредитов.
Ранее правительство РФ выделило более 5 млрд рублей фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru