Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Глава правительства напомнил, что льготное кредитование сельхозпроизводителей по ставке 5% — один из ключевых инструментов поддержки аграриев. Однако выдача таких займов была приостановлена из-за повышения Банком России ключевой ставки до 13%. Кабмин выделит дополнительную поддержку, чтобы как можно быстрее возобновить прием заявок на льготное кредитование.

«На прошлом заседании правительства мы уже направили 45 млрд рублей. Подготовлено еще одно распоряжение о выделении 10 млрд рублей на эти цели», — цитирует Мишустина ТАСС.

Выделяемые кабмином средства позволят субсидировать в 2023 году не менее 40 тысяч льготных кредитов.

Ранее правительство РФ выделило более 5 млрд рублей фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», напоминает RT.

