Кабмин выделит более 46 млрд рублей на ремонт дорог в регионах
Российские регионы до конца 2024 года получат от правительства дополнительно более 46 млрд рублей на строительство и ремонт автомагистралей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами он уточнил, что речь идёт о капремонте моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, а также строительстве и реконструкции трассы М-7 «Волга», а именно на опережающее строительство дорожных обходов в Башкирии.
Также указанные средства будут направлены на ускорение капремонта дорог, строительства участка Вознесенского тракта в Казани и моста через Обь в районе Сургута.
«Это позволит привести в порядок 418 км трасс федерального значения», - заключил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по скоростному подходу к Крымскому мосту, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru