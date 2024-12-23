Кабмин выделит более 46 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

В ходе совещания с вице-премьерами он уточнил, что речь идёт о капремонте моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, а также строительстве и реконструкции трассы М-7 «Волга», а именно на опережающее строительство дорожных обходов в Башкирии.

Также указанные средства будут направлены на ускорение капремонта дорог, строительства участка Вознесенского тракта в Казани и моста через Обь в районе Сургута.

«Это позволит привести в порядок 418 км трасс федерального значения», - заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по скоростному подходу к Крымскому мосту, сообщает RT.

