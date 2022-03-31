Кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов

Москва вдвое увеличит размер субсидий на покупку машин такси и каршеринга Спрос на сахар в торговых сетях столицы упал почти в 1,5 раза Первый в этом году этап проекта «Открой#Моспром» завершён в Москве Программа «Миры Андрея Тарковского» пройдёт в столице к 90-летию режиссера До 45% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные