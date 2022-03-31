Кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов
Правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Отмечается, что мораторий будет действовать полгода. При этом мера коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.
Комитет Госдумы по безопасности ранее вынес положительное заключение на законопроект о возможности ЦБ временно ограничивать право на выезд банкиров.
В законопроекте сказано, что речь идет о ситуациях, когда происходит отзыв лицензии у банка или страховой компании.
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