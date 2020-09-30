Кабмин внёс в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

Кабинет министров Российской Федерации внёс в Государственную думу проект бюджета на будущий год и плановый трёхлетний период. Как сообщается на сайте правительства, основной финансовый документ страны сохранит социальную направленность и планирование последовательного роста экономики.

При составлении бюджета за основу были взяты два приоритетных принципа: исполнение социальных обязательств государства перед гражданами без всяких условий и воплощение в жизнь национальных целей развития, которые обозначил президент РФ Владимир Путин.

Исходя их проекта, доходы бюджета будут неизменно увеличиваться. В 2021 году они должны составить 18,77 триллиона рублей, в 2022 году – 20,64 триллиона, в 2023– 22,26 триллиона.

Бюджет свёрстан дефицитным, в том числе, из-за повышенных расходов на фоне пандемии коронавируса, отмечает RT. Расходы будут превышать доходы всё трёхлетие с постепенных сокращением разницы. Основным источником покрытия дефицита обозначены государственные заимствования.

Согласно прогнозу, на основе которого сформирован бюджет, отечественная экономика в 2021 году должна прибавить 3,3%, в 2022 году – вырасти на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Предполагается, что инфляция не превысит 4%.

