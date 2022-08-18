Правительство вдвое увеличило субсидию по переводу транспорта на газ
Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на метан. Об этом говорится на официальном сайте кабмина. Государство теперь готово компенсировать 48% таких расходов вместо 24% как было раньше.
Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По данным «Автостата» на апрель 2022 года, бензиновым типом двигателя пользовались 84% автовладельцев в РФ, дизельным топливом чуть более 10%, а газом только 5%.
Приобретение и установка газового оборудования для метана обходится сейчас примерно в 120–130 тыс. руб.
Госпрограмма предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров к концу 2024 года. Это предполагает строительство в течение пяти лет в России около 1,3 тысяч газовых заправок.
Ранее глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, что перевод автотранспорта на газомоторное топливо даже при поддержке государства натолкнется на серьезное противодействие как самих автовладельцев, так и нефтяного лобби.
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