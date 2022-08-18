Правительство вдвое увеличило субсидию по переводу транспорта на газ

Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на метан. Об этом говорится на официальном сайте кабмина. Государство теперь готово компенсировать 48% таких расходов вместо 24% как было раньше.

Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По данным «Автостата» на апрель 2022 года, бензиновым типом двигателя пользовались 84% автовладельцев в РФ, дизельным топливом чуть более 10%, а газом только 5%.

Приобретение и установка газового оборудования для метана обходится сейчас примерно в 120–130 тыс. руб.