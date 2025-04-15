В Минэнерго назвали рынок нефтепродуктов в России сбалансированным

Рынок нефтепродуктов в России сбалансирован. Об этом заявил замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков на Евразийском нефтегазовом форуме.

«С точки зрения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке автомобильного, бензинного и дизельного топлива сейчас... по экспертным оценкам, ситуация является нормальной», - указал Кабаков.

По его словам, внутренний рынок обеспечен топливом в необходимых объемах, его потребности полностью закрыты.

Между тем в Международном энергетическом агентстве (МЭА) рассказали о росте доходов России от экспорта нефти. В марте они увеличились на $700 млн по сравнению с февралем, до $14,29 млрд, пишет RT.

