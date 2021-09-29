Кабмин утвердил создание особых экономических зон в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях

Правительство России одобрило создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что создание ОЭЗ станет «дополнительным стимулом для развития этих регионов».

Так, на территории особой зоны «Оренбуржье» появится не менее восьми компаний по производству пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей, а также линия по глубокой переработке мяса. Кроме того, планируется открыть транспортно-логистический терминал. В инфраструктуру из регионального бюджета направят 1,67 млрд рублей, объем частных инвестиций к 2030 году составит около 8,9 млрд рублей.

В ОЭЗ Смоленской области «Стабна» реализуют не менее шести инвестпроектов, в том числе фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, торфоперерабатывающий завод. В кабмине подчеркнули, что объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей.

ОЭЗ «Иваново» в Ивановской области примет пять резидентов, которые займутся здесь производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

