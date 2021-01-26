Кабмин Украины исключил прямой импорт газа из России

Прямой импорт газа из России на Украину прекратился осенью 2015 года. Вместо российского стали использовать голубое топливо из Европы. Формально газ приобретается у европейских компаний, однако фактически он не пересекает украинскую границу, так как свою часть Киев берёт из транзитного потока. При этом оформляется голубое топливо как импортное.

Ранее правительство Украины установило предельную цену на газ для населения, сообщает RT. До завершения отопительного сезона или до завершения карантина поставщикам запрещено продавать голубое топливо дороже 6,99 гривен за кубический метр.

