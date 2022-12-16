Правительство сохранило прогноз спада экономики РФ в 2023 году на 0,8%
Правительство России ещё сохраняет свой прогноз по сокращению на 0,8% валового внутреннего продукта в 2023 году, а также видит возможности «вписаться в 1% спада». Такую оценку озвучил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Таким образом он прокомментировал вероятность более сильного спада отечественной экономики в будущем году с учетом новых пакетов западных санкций, включая потолок цен на нефть из России. По словам Белоусова, по итогам текущего года необходимо будет проанализировать структуру и динамику ВВП.
При этом первый вице-премьер указал на «очень хороший» PMI - индекс деловой активности – за ноябрь, который прибавил по сравнению с провальным октябрём (53,2 пункта против 50,7 пункта).
Днём ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что по итогам текущего года спад ВВП может оказаться ниже правительственных прогнозов и составить примерно 2,5%. Официальный прогноз министерства экономического развития предусматривал спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.
При этом прогноз Центробанка менее оптимистичен: снижение ВВП на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах. Вместе с тем, бывший министр труда, экономист Сергей Калашников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественная экономика пока не достигла дна в своём падении.
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