Кабмин смягчил условия ипотечных займов для айтишников
Российское правительство смягчило условия оформления льготных ипотечных займов для молодых IT-специалистов и отменило требования к уровню минимальной заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Ранее в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц», — напомнили в правительстве.
При этом зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, пишет RT.
Льготную ипотечную программу для айтишников запустили в 2022 году, специалисты могут взять ипотеку по ставке до 5% годовых с первоначальным взносом от 15%.
Между тем ипотечные ставки в РФ выросли до 13−15% годовых после внепланового повышения ключевой ставки Банка России, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Медведев назвал тупыми мешавших ему болельщиков на US Open
- Путин поздравил актера Сергея Гармаша с юбилеем
- Кабмин смягчил условия ипотечных займов для айтишников
- Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»
- На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс золы
- InfoBRICS: Крах наступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым
- Суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам заключения
- Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $32 млрд
- Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу
- Правящая партия Грузии сообщила о начале процедуры импичмента президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru