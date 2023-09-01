Кабмин смягчил условия ипотечных займов для айтишников

«Ранее в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц», — напомнили в правительстве.

При этом зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, пишет RT.

Льготную ипотечную программу для айтишников запустили в 2022 году, специалисты могут взять ипотеку по ставке до 5% годовых с первоначальным взносом от 15%.

Между тем ипотечные ставки в РФ выросли до 13−15% годовых после внепланового повышения ключевой ставки Банка России, пишет «Свободная пресса».

