Кабмин скорректировал расчет экспортных пошлин на зерно
Правительство России скорректировало расчёт ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что решение было принято в связи с рекордным урожаем зерновых культур в 2023 году, а также достаточной обеспеченностью внутреннего рынка.
В частности, базовые экспортные цены были увеличены на тысячу рублей за тонну в отношении пшеницы и меслина (до 18 тысяч), ячменя и кукурузы (до 16 875 рублей).
«Это позволит снизить ставки экспортных пошлин в среднем на 700 рублей за тонну, простимулировать экспорт такой продукции и поддержать сельхозпроизводителей», - указали в кабмине.
Ранее Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на полгода, до 31 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов
- Кабмин скорректировал расчет экспортных пошлин на зерно
- IT-эксперт рассказал, что Google обманывает пользователей дизайном интерфейса
- Путин: Главными для Новороссии и Донбасса являются вопросы безопасности
- На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
- Подросток утонул в реке после выпускного вечера в Брянской области
- Группа «Пикник» обнародовала дату выхода нового альбома
- Минздрав: В больницах находятся 108 пациентов с ботулизмом
- Жена Оззи Осборна работает над мультфильмом про него и покойного Килмистера
- Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru