Кабмин скорректировал расчет экспортных пошлин на зерно

Отмечается, что решение было принято в связи с рекордным урожаем зерновых культур в 2023 году, а также достаточной обеспеченностью внутреннего рынка.

В частности, базовые экспортные цены были увеличены на тысячу рублей за тонну в отношении пшеницы и меслина (до 18 тысяч), ячменя и кукурузы (до 16 875 рублей).

«Это позволит снизить ставки экспортных пошлин в среднем на 700 рублей за тонну, простимулировать экспорт такой продукции и поддержать сельхозпроизводителей», - указали в кабмине.

Ранее Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на полгода, до 31 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

