Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута

Правительство России с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на экспорт основных бобовых культур – нута, гороха и чечевицы, сообщается в пресс-релизе кабмина.

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Согласно данным, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. Отмечается, что такое решение позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.

До конца этого года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

Ранее сообщалось, что пошлину на поставки подсолнечного масла из России за границу в январе увеличат в 1,7 раза по сравнению с декабрем. Ставка составит 16 067 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Матыцин
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