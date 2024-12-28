Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута

Согласно данным, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. Отмечается, что такое решение позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.

До конца этого года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

Ранее сообщалось, что пошлину на поставки подсолнечного масла из России за границу в январе увеличат в 1,7 раза по сравнению с декабрем. Ставка составит 16 067 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».

