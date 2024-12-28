Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута
Правительство России с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на экспорт основных бобовых культур – нута, гороха и чечевицы, сообщается в пресс-релизе кабмина.
Согласно данным, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. Отмечается, что такое решение позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.
До конца этого года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.
Ранее сообщалось, что пошлину на поставки подсолнечного масла из России за границу в январе увеличат в 1,7 раза по сравнению с декабрем. Ставка составит 16 067 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута
- В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
- В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина
- Глава РСПП Шохин заявил, что деятельность Трампа будет влиять на экономику РФ
- «Автостат»: Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14%
- СМИ: Число бездомных в США достигло исторического максимума
- В МИД отреагировали на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в Швеции
- СМИ: Российский клип впервые набрал миллиард просмотров на YouTube
- Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным
- СМИ: Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru