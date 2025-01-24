Кабмин РФ утвердил беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок до 31 июля
Правительство России объявило об утверждении решения о введении беспошлинного ввоза из-за рубежа картофеля, моркови и яблок сроком до 31 июля 2025 года. Кроме того, определен порядок импорта данной продукции.
Постановления приняты после соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии с тем же сроком действия. В конце ноября 2024 года эта межгосударственная структура разрешила в 2025 году беспошлинно ввезти в Россию 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.
Министерство сельского хозяйства будет отвечать за выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, которые необходимы для получения льготы по тарифам.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в кабинете министров РФ такой шаг объяснили тем, что он будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru