Кабмин РФ утвердил беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок до 31 июля

Правительство России объявило об утверждении решения о введении беспошлинного ввоза из-за рубежа картофеля, моркови и яблок сроком до 31 июля 2025 года. Кроме того, определен порядок импорта данной продукции.

Постановления приняты после соответствующего решения совета Евразийской экономической комиссии с тем же сроком действия. В конце ноября 2024 года эта межгосударственная структура разрешила в 2025 году беспошлинно ввезти в Россию 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.