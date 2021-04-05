Кабмин РФ снизил прогноз на добычу газа и нефти на 2021-2022 годы

Данный пакет поправок был подписан 31 марта, до этого программа обновлялась 21 января текущего года. Интерфакс отмечает, что несмотря на то, что оценки объемов на 2021-2022 гг были снижены, показатели на 2023 и 2024 год остались прежними.

Добыча газа, по данным правительства, в этом году должна достигнуть 698,3 млрд кубических метров (до корректировки показатель составлял 750,1 млрд). По текущим прогнозам, в России должны добыть 517 млн тонн нефти (до этого рассчитывали на 560 млн).

Интерфакс отмечает, что в период с апреля 2020 по март 2021 в стране уже добыли 704 млрд кубических метров газа, что перекрывает плановые показатели. При этом в госпрограмму не внесены реальные показатели за прошлый год.

