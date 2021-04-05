Кабмин РФ снизил прогноз на добычу газа и нефти на 2021-2022 годы
Российское правительство обновило прогноз на добычу нефти и газа на ближайшие два года. Об этом указано в поправках к госпрограмме "Развитие энергетики" на официальном портале правовой информации.
Данный пакет поправок был подписан 31 марта, до этого программа обновлялась 21 января текущего года. Интерфакс отмечает, что несмотря на то, что оценки объемов на 2021-2022 гг были снижены, показатели на 2023 и 2024 год остались прежними.
Добыча газа, по данным правительства, в этом году должна достигнуть 698,3 млрд кубических метров (до корректировки показатель составлял 750,1 млрд). По текущим прогнозам, в России должны добыть 517 млн тонн нефти (до этого рассчитывали на 560 млн).
Интерфакс отмечает, что в период с апреля 2020 по март 2021 в стране уже добыли 704 млрд кубических метров газа, что перекрывает плановые показатели. При этом в госпрограмму не внесены реальные показатели за прошлый год.
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