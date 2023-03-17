Кабмин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет продолжит действовать мораторий на плановые проверки бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая на заседании правительства он отметил, что плановые проверки будут проводиться только в отношении опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности и объектов, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда.
«Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес», - подчеркнул Мишустин.
По его словам, в образовательных учреждениях, которые входят в группу высокого риска, вместо плановых проверок будут осуществляться профилактические визиты, при выявлении нарушений могут выноситься предписания об их устранении.
Глава правительства добавил, что также была установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений Президента или правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, сообщает RT.
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