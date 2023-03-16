Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, обратился к предпринимателям, которые раньше говорили, что на Западе «надежнее».

«Мы со многими здесь многие годы знакомы. И часто очень слышал "там надежнее". А теперь?», - задался вопросом глава государства и сделал паузу в своей речи.