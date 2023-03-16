Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, обратился к предпринимателям, которые раньше говорили, что на Западе «надежнее».
«Мы со многими здесь многие годы знакомы. И часто очень слышал "там надежнее". А теперь?», - задался вопросом глава государства и сделал паузу в своей речи.
Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада. Он отметил, что образ Запада как тихой гавани «оказался фальшивкой», а также призвал бизнесменов инвестировать в Россию.
Отток капитала из России достиг рекордных значений, бизнесмены не спешат возвращаться в страну и инвестировать, заявил в связи с этим экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН. По его словам, обращение Путина к крупному бизнесу можно интерпретировать по-разному.
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