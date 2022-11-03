Кабмин продлил до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров

Правительство России продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из ряда товаров и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано.

Запрет распространяется на технологическое, медицинское оборудование, электрическую аппаратуру, сельхозтехнику, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, аккумуляторы, радиолокационные приборы и другие товары. Ограничения касаются более 1,6 тысячи позиций. Вывоз товаров из этого перечня запрещен во все зарубежные страны, кроме государств - членов Евразийского экономического союза.

Кроме того, кабмин продлил ограничение на вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов, металлокерамики, отходов и лома стали, вольфрама.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретТоварыПравительство России
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