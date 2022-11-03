Кабмин продлил до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров

Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано.

Запрет распространяется на технологическое, медицинское оборудование, электрическую аппаратуру, сельхозтехнику, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, аккумуляторы, радиолокационные приборы и другие товары. Ограничения касаются более 1,6 тысячи позиций. Вывоз товаров из этого перечня запрещен во все зарубежные страны, кроме государств - членов Евразийского экономического союза.

Кроме того, кабмин продлил ограничение на вывоз из РФ некоторых видов лесоматериалов, металлокерамики, отходов и лома стали, вольфрама.

