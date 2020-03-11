Кабмин признал угрозу рост цен на технику и лекарства

Ослабление рубля может привести к росту цен на лекарства и электронику. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В правительстве подчеркнули, что в 2020 году инфляция вряд ли превысит 4 процента, однако важна структура повышения цен.