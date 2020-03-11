Кабмин признал угрозу рост цен на технику и лекарства

Ослабление рубля может привести к росту цен на лекарства и электронику. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В правительстве подчеркнули, что в 2020 году инфляция вряд ли превысит 4 процента, однако важна структура повышения цен.

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Белоусов отметил, что будут необходимы «дополнительные меры», чтобы, к примеру, не допустить роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

«Но пока каких-то фатальных угроз нет», - сказал вице-премьер.

Рубль значительно упал в цене на фоне резкого понижения цен на нефть из-за провала сделки ОПЕК+ по снижению добычи черного золота.

Опрошенные аналитики не исключили, что если цена на нефтяном рынке не стабилизируется, к апрелю доллар может подскочить до 75-80 рублей, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
ТЕГИ:ПравительствоРубль