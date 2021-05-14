Кабмин позволит регионам брать кредиты без погашения займов 2020 года
Регионы России смогут получить новые бюджетные кредиты без погашения прошлогодних займов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что речь идет только о краткосрочных кредитах, которые региону выдают срок до 240 дней.
В сообщении правительства подчеркивается, что такое решение было принято по поручению президента Владимиру Путина, который поставил задачу повысить долгосрочную финансовую устойчивость регионов.
Кредиты, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом, будут продлены до 2029 года.
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