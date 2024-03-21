Производители пива заявили о росте цен ниже уровня инфляции

Рост цен на пиво в 2023 году оказался ниже уровня инфляции, заявил в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.

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Пивовары прикладывают максимум усилий для сдерживания роста цен, заявил он. По словам Мамонтова, в прошлом году пенный напиток подорожал меньше, чем другой алкоголь.

Исполнительный директор АПП обратил внимание, что в 2023 году темпы роста цен в пивоваренной индустрии были ниже, чем в другой продукции повседневного спроса. В своих расчетах Мамонтов сослался на данные Росстата.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обвинил производителей пива в картельном сговоре и попросил Федеральную антимонопольную службу принять меры.

По данным СМИ, цены на пиво в России с 1 апреля 2024 года повысятся на 8-15%. В числе причин названо удорожание тары, упаковки и логистики, а также увеличение акциза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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