Производители пива заявили о росте цен ниже уровня инфляции
Рост цен на пиво в 2023 году оказался ниже уровня инфляции, заявил в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.
Пивовары прикладывают максимум усилий для сдерживания роста цен, заявил он. По словам Мамонтова, в прошлом году пенный напиток подорожал меньше, чем другой алкоголь.
Исполнительный директор АПП обратил внимание, что в 2023 году темпы роста цен в пивоваренной индустрии были ниже, чем в другой продукции повседневного спроса. В своих расчетах Мамонтов сослался на данные Росстата.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обвинил производителей пива в картельном сговоре и попросил Федеральную антимонопольную службу принять меры.
По данным СМИ, цены на пиво в России с 1 апреля 2024 года повысятся на 8-15%. В числе причин названо удорожание тары, упаковки и логистики, а также увеличение акциза, передает «Радиоточка НСН».
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