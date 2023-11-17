Кабмин отменил временный запрет на экспорт бензина
Правительство России с пятницы, 17 ноября, отменило запрет на экспорт бензина, сообщило Министерство энергетики РФ.
Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка, объяснили в ведомстве. Временный запрет создал профицит предложения - запасы составляет около двух миллионов тонн, уточнило министерство.
По данным Минэнерго, за время действия запрета цены на автомобильный бензин значительно снизились. При этом ведомство допустило, что вновь прибегнет к ограничениям в случае необходимости.
Временный запрет на поставку топлива введен 21 сентября на фоне стремительного роста цен на протяжении нескольких месяцев. В начале ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что стоимость бензина снизилась до уровня апреля 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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