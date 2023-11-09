Reuters: РФ на следующей неделе снимет ограничения на вывоз топлива

Правительство России намерено в ближайшее время отменить ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Новак допустил снятие ограничений на экспорт топлива при появлении излишков

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов накануне заявил о возможности снятия ограничений на вывоз нескольких марок бензина. По информации агентства, введенные 21 сентября запреты отменят полностью.

Источники из нескольких российских нефтяных компаний сообщили о формировании графика экспорта и отметили, что накопившийся избыток топлива не получится реализовать внутри страны.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия продлит ограничение экспорта нефти до конца текущего года. В августе Москва начала добровольно сокращать поставки нефти на мировой рынок на 500 тысяч баррелей в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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