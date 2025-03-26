Кабмин определил регионы РФ для ускоренного создания объектов обращения с ТКО
Правительство РФ определило перечень регионов для ускоренного создания 36 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как передаёт 360.ru, об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
В список вошли 19 субъектов, на территории которых будут построены 36 объектов ТКО. Это Приморский, Алтайский, Красноярский и Краснодарский края, а также Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская и Калининградская области.
Также в перечень внесли Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкессию, Алтай, Ингушетию, Калмыкию и Коми.
Уточняется, что общая мощность обработки указанных 36 объектов ТКО составит пять 5 млн тонн, утилизации - 2,103 млн тонн, размещения - 3,765 млн тонн.
«Распоряжение было принято в связи со сложностями ведения инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны и отсутствием инвесторов», — отметил Буцаев.
Ранее в Госдуме напомнили, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане
- Кабмин определил регионы РФ для ускоренного создания объектов обращения с ТКО
- СМИ: Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у экс-супруги Агаты Муцениеце
- Генпродюсер Okko Гордеев извинился за высказывания сценариста сериала «Аутсорс»
- Песков заявил, что Россия удовлетворена развитием диалога с США
- Мишустин: Россия вошла в топ-10 стран по качеству образования
- Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец приняли решение расстаться
- Мишустин: ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей
- Депутат Колесник заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет смысла
- Российская делегация с Дегтяревым посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru