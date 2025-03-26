Кабмин определил регионы РФ для ускоренного создания объектов обращения с ТКО

В список вошли 19 субъектов, на территории которых будут построены 36 объектов ТКО. Это Приморский, Алтайский, Красноярский и Краснодарский края, а также Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская и Калининградская области.

Также в перечень внесли Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкессию, Алтай, Ингушетию, Калмыкию и Коми.

Уточняется, что общая мощность обработки указанных 36 объектов ТКО составит пять 5 млн тонн, утилизации - 2,103 млн тонн, размещения - 3,765 млн тонн.

«Распоряжение было принято в связи со сложностями ведения инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны и отсутствием инвесторов», — отметил Буцаев.

Ранее в Госдуме напомнили, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».