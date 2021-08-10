Кабмин не стал вводить запрет на экспорт бензина из РФ

Российский кабмин передумал вводить запрет на экспорт бензина, что стало бы одной из мер для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95

Решение об этом было принято на совещании вице-премьера России Александра Новака с нефтяными компаниями. Одним из аргументов для такого решения стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть упала ниже 70 долларов за баррель.

Также нефтяники заверили о росте предложения на бирже.

Напомним, в начале августа Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением запретить на три месяца экспорт бензина. Подобная мера рассматривается, так как продолжается давление на внутренний рынок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ТопливоБензин
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