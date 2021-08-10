Кабмин не стал вводить запрет на экспорт бензина из РФ

Решение об этом было принято на совещании вице-премьера России Александра Новака с нефтяными компаниями. Одним из аргументов для такого решения стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть упала ниже 70 долларов за баррель.

Также нефтяники заверили о росте предложения на бирже.

Напомним, в начале августа Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением запретить на три месяца экспорт бензина. Подобная мера рассматривается, так как продолжается давление на внутренний рынок.

