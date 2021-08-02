Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95
Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением запретить на три месяца экспорт бензина, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
В секретариате вице-премьера РФ Александра Новака не стали комментировать эти сведения, однако сам чиновник ещё до сообщения Минэнерго, рассказал, что подобная мера рассматривается, так как продолжается давление на внутренний рынок.
«В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет... Мы всё равно видим, что есть давление на цену, на рынок, ситуация достаточно волатильная. Надо рынок стабилизировать», - отметил Новак.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что экспорт бензина могут запретить, если биржевые цены на топливо останутся на высоких уровнях, сообщает Ura.ru.
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