Кабмин не поддержал введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий с 2024 года ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых и угольных компаний, сообщает ТАСС.
Документ был разработан депутатами Госдумы, представляющими фракцию «Справедливая России - За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым.
В кабмине свою позицию объяснили тем, что в отношении нефтегазовых и угольных компаний уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов.
«Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - указали в правительстве.
Ранее Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве отметили, что сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru