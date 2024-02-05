Кабмин не поддержал введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Документ был разработан депутатами Госдумы, представляющими фракцию «Справедливая России - За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

В кабмине свою позицию объяснили тем, что в отношении нефтегазовых и угольных компаний уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов.

«Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - указали в правительстве.

Ранее Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве отметили, что сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет.

