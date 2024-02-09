Кабмин направит 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие новых регионов

Правительство направит 5 млрд рублей на мероприятия в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Средства пойдут на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе для стабильного обеспечения граждан водой и теплом, а также для реализации других востребованных мер в этой отрасли», — указано в сообщении.

Как отметил Мишустин, кабмин продолжит оказание необходимой помощи Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. В частности, власти будут восстанавливать инфраструктуру, создавать рабочие места и обеспечивать нормальные условия жизни.

Ранее в правительстве заявили, что жители регионов, расположенных близ зоны спецоперации, которые лишились домов из-за обстрелов, смогут безвозмездно получить земельные участки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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