Кабмин направит 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие новых регионов

«Средства пойдут на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе для стабильного обеспечения граждан водой и теплом, а также для реализации других востребованных мер в этой отрасли», — указано в сообщении.

Как отметил Мишустин, кабмин продолжит оказание необходимой помощи Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. В частности, власти будут восстанавливать инфраструктуру, создавать рабочие места и обеспечивать нормальные условия жизни.

Ранее в правительстве заявили, что жители регионов, расположенных близ зоны спецоперации, которые лишились домов из-за обстрелов, смогут безвозмездно получить земельные участки, напоминает RT.

