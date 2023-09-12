В отрасли рассказали, как изменился рынок медицинского страхования за 30 лет
Рынок добровольного медицинского страхования в России стабильно развивается. В 2022 году он вырос на 7,3%, выплаты по договорам ДМС увеличились на 9,7%. Клиенты сегодня могут воспользоваться даже искусственным интеллектом, который удобно встроен в цифровые каналы, сайт и мобильное приложение компаний.
Эта услуга стала доступна для граждан тридцать лет назад, за это время многое изменилось. Так, в компании «Ингосстрах» считают 1993 год периодом зарождения этого сегмента. Штат отдела на тот момент составлял всего четыре человека. Сегодня штат отдела насчитывает уже 528 сотрудников, а программы ДМС реализуются в тридцати семи филиалах.
Заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор компании Дмитрий Попов объяснил, что необходимость в добровольном медицинском страховании возникла на фоне появления в стране платных медицинских услуг.
По его словам, за почти 30 лет существования добровольное медицинское страхование претерпело значительные изменения, большая часть которых связана с развитием культуры страхования и возникшей конкуренцией среди страховщиков. Появились и нововведения, связанные с развитием технологий. Так, сегодня клиентам доступен автоматизированный выпуск гарантийных писем по ряду услуг. В настоящий момент доля таких обращений составляет уже 33%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru