Кабмин изучит идею повышения до 200% пошлины на ввоз вина из стран НАТО

Инициатива о введении пошлину в 200% на вино, произведенное в странах - членах НАТО, требует всестороннего обсуждения с участием экспертов рынка и таможенного регулирования. На это обратила внимание заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, комментируя соответствующее предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Вице-премьер согласилась с необходимостью зеркального ответа на санкционные меры в отношении России. Однако Абрамченко подчеркнула, что данную конкретную инициативу с целью защиты внутреннего рынка необходимо тщательно изучить.

Она также напомнила, что до этого пошлину на ввоз вина из так называемых недружественных стран уже увеличивали. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас размер тарифа составляет 20%, такая ставка действует до конца текущего года.

