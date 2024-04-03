Кабмин изучит идею повышения до 200% пошлины на ввоз вина из стран НАТО
Инициатива о введении пошлину в 200% на вино, произведенное в странах - членах НАТО, требует всестороннего обсуждения с участием экспертов рынка и таможенного регулирования. На это обратила внимание заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, комментируя соответствующее предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России.
Вице-премьер согласилась с необходимостью зеркального ответа на санкционные меры в отношении России. Однако Абрамченко подчеркнула, что данную конкретную инициативу с целью защиты внутреннего рынка необходимо тщательно изучить.
Она также напомнила, что до этого пошлину на ввоз вина из так называемых недружественных стран уже увеличивали. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас размер тарифа составляет 20%, такая ставка действует до конца текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru