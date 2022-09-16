Кабмин ФРГ передал «дочки» «Роснефти» под управление немецкого регулятора

Отмечается, что компании были переданы под доверительное управление регулятора на основе закона о безопасности энергоснабжения. Министерство подчеркивает, что кабмин пошел на такой шаг для обеспечения деятельности нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау, пишет RT.

На долю Rosneft Deutschland GmbH приходится около 12% мощностей по переработке нефти ФРГ, компания — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в стране.

