Кабмин ФРГ передал «дочки» «Роснефти» под управление немецкого регулятора

Правительство Германии передало импортеров нефти, компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом сообщает министерство по делам экономики и защиты климата.

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Отмечается, что компании были переданы под доверительное управление регулятора на основе закона о безопасности энергоснабжения. Министерство подчеркивает, что кабмин пошел на такой шаг для обеспечения деятельности нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау, пишет RT.

На долю Rosneft Deutschland GmbH приходится около 12% мощностей по переработке нефти ФРГ, компания — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияРоснефтьГермания
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