Создатель сайта Кремля раскрыл секрет быстрого овладения IT-специальностью
Наиболее перспективными специальностями в IT-отрасли стали искусственный интеллект, дизайн и современные языки программирования, сказал НСН Артем Геллер.
Четырех лет вполне достаточно, чтобы освоить IT-специальность, если они хотя бы частично сопровождаются работой в профильном направлении. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для получения профессии в сфере IT потребуется четыре года, при этом ряд инженерно-технических или естественно-научных специальностей требует более длительной подготовки — 5-6 лет. Геллер подтвердил, что для освоения IT-специальностей действительно вполне может хватить четырех лет.
«Это довольно уникальная отрасль. Порог входа здесь снижается все сильнее, поскольку сами инструменты и разработки становятся все проще благодаря алгоритмам, нейросетям и искусственному интеллекту. Четырех лет может быть вполне достаточно, если они хотя бы отчасти сопровождаются практикой. Это может быть даже частичная занятость или удаленная работа. Если же мы говорим о настоящих профессионалах, они рождаются уже в процессе работы. Это всегда специалисты узкого профиля», — сказал Геллер.
Собеседник НСН также рассказал о наиболее востребованных сегодня направлениях в IT-отрасли.
«Наиболее перспективны сегодня искусственный интеллект, дизайн и современные языки программирования. Вообще IT-отрасль всегда страдала от недополучения кадров. Постоянно появляются проекты и продукты, которые нуждаются в новых руках. Уверен, что молодые специалисты найдут себе место, какой бы специальностью они ни овладели», — подытожил он.
Ранее операционный директор Recruit IT Александр Крюков в разговоре с НСН заявил, что каждая российская компания в 2023 году будет очень внимательно относиться к найму IT-специалистов из-за сокращения доходов, потенциальным сотрудникам будут предлагать меньшую зарплату, но с альтернативным вариантом компенсации в виде ДМС.
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