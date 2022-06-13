Эрдоган: в Турции началась укладка газопровода по дну Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте укладки газопровода через Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эрдоган отметил, что по новым трубам природный газ с месторождения Сакарья будет попадать на сушу.

Он добавил, что первые поставки газа ожидаются в первом квартале 2023 года, пик производства планируется на 2026 год.

По словам президента, на начальном этапе объем добываемого газа составит десять миллионов кубометров, а затем будет увеличен до сорока.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореТурцияГазопровод
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