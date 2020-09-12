Дания призвала пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Глава правительства Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, передает датская телерадиокорпорация DR.

«Мы не должны становиться зависимыми от российского газа», - сказала она.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство трубопровода в июле прошлого года. При этом премьер страны выступает против этого проекта.

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В то же время несколько политиков в Германии призвали остановить строительство «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным. В других европейских странах стали обсуждать введение новых санкций против России.

На фоне подобных обсуждений канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопросы по «Северному потоку-2» и инциденту с Навальным следует рассматривать отдельно.

В России неоднократно подчеркивали, что проект газопровода является коммерческим, а не политическим. Кроме того, в Кремле отмечали, что «Северный поток-2» выгоден Европе, а призывы остановить строительство – это эмоции без аргументов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что не верит в остановку «Северного потока-2». Он напомнил, что этого не произошло после инцидента со Скрипалями, хотя он был более жестким. Эксперт также отметил, что остановка проекта была бы стратегической потерей для Германии.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияДанияСеверный Поток-2
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