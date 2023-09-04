Июльский импорт Германии из РФ рухнул на 92% к 2022 году

Федеративная Республика Германия сократила импорт из России в июле на 15,7% к июню. При этом в годовом выражении импорт рухнул на 91,8% к тому же месяцу 2022 года. Такие данные приводил Федеральное статистическое управление ФРГ.

Экспорт ФРГ в Россию в июле прибавил 2,2% к июню. Однако к июлю 2022 года он оказался на 31,3% меньше. За первые шесть месяцев текущего года объём экспорта из Германии в РФ уменьшился на 41,3% по сравнению с первой половиной 2022 года.

Его объём составил 5,7 миллиарда евро. Импорт за тот же период рухнул на 89,3% к 2022 году - до 2,7 миллиарда евро. Объем экспорта в июле сократился на 0,9% к июню - до 130,4 млрд евро. Импорт подрос на 1,4% - до 114,5 млрд евро.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия может начать импортировать диких животных. Эту возможность Россельхознадзор собирается обсудить с южноафриканскими коллегами.

