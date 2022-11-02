Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95%
Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, такой результат стал возможен благодаря системной работе. Об этом сообщила энергетическая инфраструктурная компания Snam.
«Всего это 11,2 миллиарда кубометров природного газа, к которым добавляются 4,5 миллиарда кубометров стратегических резервов», - приводит РИА Новости заявление компании.
Отмечается, что достижение этого результата стало возможным благодаря «системной» работе, проведенной правительством, энергетическим регулятором страны Arera совместно с Snam и другими операторами отрасли.
Ранее глава министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страны Евросоюза в настоящее время работают над сокращением зависимости от импорта российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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