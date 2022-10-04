Источник опроверг просьбу Турции об отсрочке платежей за российский газ
Турция и Россия не обсуждают отсрочку платежей за российский газ, переговоры касаются цен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.
Ранее СМИ сообщили, что Турция попросила РФ отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года. С такой просьбой якобы обратился государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, указывает RT. Отмечалось, что зависимость от импортных энергоносителей усилила давление на турецкие валюту и бюджет, пишет «Свободная пресса».
«Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях», — рассказал источник.
Собеседник агентства добавил, что проблем в переговорах по газу нет, «все основывается на доверии и отношении» лидеров России и Турции.
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