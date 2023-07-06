«Истерика инвесторов»: Аналитик спрогнозировал стабилизацию курса рубля к концу лета

«Никто не будет суетиться по этому поводу, потому что волатильность на валютном рынке не имеет отношения к большим экономическим процессам. Российский валютный рынок просто очень узкий, на нем эхом отражает испуг определенной части инвесторов, которые решили уйти в валютный кэш. Ситуация сложилась спекулятивная, некая валютная паника. Скорее всего, потом будет резкий откат. Если вы не спекулянт профессиональный, я бы не советовал что-то делать на этом фоне. Я думаю, что курс доллара к концу лета будет ниже», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что такой курс выгоден бюджету страны. При этом, по его словам, «откат» после «истерики» случится до уровня 80-90 рублей за доллар.

«Думаю, что правительство будет относиться к этому философски, как оно относилось в начале СВО. Всем, кто паникует, дадут сейчас продать рубли по плохому курсу, а потом курс будет выравнен в соответствии с представлениями правительства. Представления правительства были озвучены на форуме в Питере – это 80-90. Все инструменты, чтобы вернуть курс туда, включая резервы Банка России в юанях, есть. Я не думаю, что ЦБ будет что-то с этим делать, они будут смотреть это как на истерику, которая скоро закончится. Если мы имеем дело со сменой диапазона, то правительство будет купаться в деньгах при таком раскладе, закроет бюджетный дефицит. Но они должны будут решить, насколько долго эта ситуация может держаться», - заключил Голубовский.

В ближайший месяц значительно подорожают все товары, в которых присутствует доля импорта, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН». Он отметил, что в предыдущий раз обвал рубля утроил все цены на автомобили, одежду и продукты.