Исследование: самозанятые мужчины зарабатывают в 2,5 раза больше женщин

Согласно отчету, в 2023 году средний месячный доход самозанятого мужчины составил 17,5 тысячи рублей. Это в 2,5 раза больше, чем заработок женщин.

В основном мужчины оказывают услуги по ремонту и перевозкам. Самозанятые женщины трудятся в сферах красоты и дизайна.

По данным «Почта банка», в основном россияне становятся самозанятыми в возрасте от 31 до 40 лет, отмечает «Газета.Ru».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее сообщил, что самозанятых, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, передает «Радиоточка НСН».

