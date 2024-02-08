Исследование: самозанятые мужчины зарабатывают в 2,5 раза больше женщин
Самозанятые мужчины в России зарабатывают значительно больше, чем женщины, свидетельствуют результаты исследования «Почта банка» на основе данных платформы «Веду бизнес».
Согласно отчету, в 2023 году средний месячный доход самозанятого мужчины составил 17,5 тысячи рублей. Это в 2,5 раза больше, чем заработок женщин.
В основном мужчины оказывают услуги по ремонту и перевозкам. Самозанятые женщины трудятся в сферах красоты и дизайна.
По данным «Почта банка», в основном россияне становятся самозанятыми в возрасте от 31 до 40 лет, отмечает «Газета.Ru».
Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее сообщил, что самозанятых, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru