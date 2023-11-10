Глава «Тинькофф» Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-специалистов

За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщается в исследовании SuperJob. Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика.

Уровень зарплат в России для IT-специалистов выше среднего по миру, сегодня отечественные компании создают новые проекты и продукты, что влечет за собой рост спроса на работников этой сферы, рассказал «Радиоточке НСН» эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

