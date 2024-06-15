Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт российских железа и стали

В декабре прошлого года Мадрид прекратил регулярные закупки российского металла, импорт возобновился в апреле 2024-го. Во второй месяц весны Испания ввезла 21,3 тысячи тонн железа и стали стоимостью 8 млн евро.

Кроме того, страна в 1,5 раза нарастила закупки алюминия из России (до 13 млн евро), в 1,9 раза — титана (до 1,5 млн евро).

В целом торговля между РФ и Испанией в апреле сократилась на 14% и составила 248 млн евро. Из них 177,2 млн пришлось на российский экспорт, 70,8 млн — на испанский.

