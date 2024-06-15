Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт российских железа и стали
Испания в апреле после паузы возобновила импорт железа и стали из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистической службы.
В декабре прошлого года Мадрид прекратил регулярные закупки российского металла, импорт возобновился в апреле 2024-го. Во второй месяц весны Испания ввезла 21,3 тысячи тонн железа и стали стоимостью 8 млн евро.
Кроме того, страна в 1,5 раза нарастила закупки алюминия из России (до 13 млн евро), в 1,9 раза — титана (до 1,5 млн евро).
В целом торговля между РФ и Испанией в апреле сократилась на 14% и составила 248 млн евро. Из них 177,2 млн пришлось на российский экспорт, 70,8 млн — на испанский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Кубы: Подлодка США зашла в воды республики без приглашения
- Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт российских железа и стали
- Три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области
- Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой
- В «Руспродсоюзе» исключили дефицит яблок в России
- Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024
- Число погибших после обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до пяти
- Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
- Центробанк хочет обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
- Под Ростовом в районе Каменска-Шахтинского сбили несколько БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru