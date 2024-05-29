Индия планирует возобновить импорт пшеницы из России
В Индии обсуждают возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из России, передает газета The Economic Times со ссылкой на источники.
В 2018 году в рамках национальной программы защиты национального производителя в Индии действуют строгие ограничения на импорт зерна из других стран. Сейчас Индия практически не закупает зерно из-за границы.
По данным издания, Индия думает над возобновлением импорта, чтобы пополнить собственные запасы и стабилизировать растущие из-за неурожая цены. Индийская сторона может отказаться от 40% налога на импорт пшеницы, что откроет путь закупкам у России как ведущего экспортера пшеницы.
Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru