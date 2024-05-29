Индия планирует возобновить импорт пшеницы из России

В 2018 году в рамках национальной программы защиты национального производителя в Индии действуют строгие ограничения на импорт зерна из других стран. Сейчас Индия практически не закупает зерно из-за границы.

По данным издания, Индия думает над возобновлением импорта, чтобы пополнить собственные запасы и стабилизировать растущие из-за неурожая цены. Индийская сторона может отказаться от 40% налога на импорт пшеницы, что откроет путь закупкам у России как ведущего экспортера пшеницы.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

