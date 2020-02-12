«Искушение для бизнеса». Почему белорусские сигареты оказываются на российских прилавках
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН объяснил, как Белоруссия проводит «черный» экспорт.
Доля белорусской «контрабанды» в продажах сигарет в России к началу 2020 года достигла 1,1%. Об этом заявил директор по маркировке IT-компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло, уточнив, что в январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России. Такие данные специалисты получили, проанализировав информацию с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы, передает РИА Новости. Учитывались только продажи сигарет тех белорусских брендов, которые не поставляют в РФ легально. Это NZ, Minsk, FEST и Credo.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН назвал ожидаемой нелегальную продажу белорусских сигарет в России. По его словам, ввоз дешевой табачной продукции из республики не запрещен, и у торговых точек появляется большое искушение нажиться на этом.
«Грубо говоря, это нельзя назвать контрабандой, пересечение границы не происходит с нарушениями. Это сигареты, выпущенные легально на территории Белоруссии с уплатой всех налогов. Контроля пограничного и таможенного на нашей границе нет, поэтому они провозятся свободно, ничего не нарушая. Их нельзя реализовывать. Если их видят операторы онлайн-касс, значит, их проводят через розницу. Это нарушение торговых точек. Это становится нелегальной продукцией на территории России с момента ее реализации через розничную точку. То, что эта продукция обнаруживается по всей стране, неудивительно. Это ожидаемо, поскольку ценовой зазор троекратный, дешевые легальные сигареты в России стоят дороже легальных белорусских. Поэтому это очень большое искушение для бизнеса. Особенно криминального бизнеса, налаживаются поставки, выстраиваются цепочки в самые отдаленные регионы. Это логично и ожидаемо, что они должны обнаружиться везде. Это слишком выгодно, чтобы быть только в Брянске и Смоленске», - отметил он.
Собеседник НСН предложил несколько путей решения проблемы, но усомнился в осуществлении подобных методов. Он уверен, что подобная система отлажена и одобрена на самом высоком уровне.
«Решение на поверхности. Этим может стать гармонизация налогов, все-таки мы в рамках Евразийского экономического сообщества мы друзья и партнеры с Белоруссией, но последние заявления президента Лукашенко указывают на то, что в отношении табака этого не будет никогда. Он сказал, что недопустимо повышение цен на белорусскую продукцию из-за того, что покупательская способность белорусов недостаточно высока. Так что этот путь, скорей всего, закрыт на долгие годы, остается только восстанавливать пограничный контроль или вводить контроль на дорогах, чтобы пресекать перевозки хотя бы оптовые. Либо же вводить тотальный контроль границы, чтобы весь товар досматривался. В Белоруссии это государственная политика – производить больший объем, свыше, чем требуется для внутреннего потребления, чтобы он вываливался за границу. Каким способом – тут уже власть не при чем, ничего не знает. Их квоты целенаправленно завышены, чтобы осуществлять такой серый экспорт», - добавил он.
Сообщается, что в некоторых регионах доля белорусских сигарет превысила 20% (Смоленская и Челябинская области). В Дагестане нелегальной оказалась каждая десятая проданная пачка. Доля белорусского табака существенна в Санкт-Петербурге (6%), Ивановской области (7%) и Вологодской области (8%).
Популярность «черной» продукции объясняется низкой стоимостью: она составляет в среднем 55 рублей против 93 рублей за легальную пачку сигарет. Эксперты полагают, что доля нелегальной продукции в обороте снизится после 1 июля 2020 года, когда розничные магазины будут обязаны продавать только маркированные сигареты.
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