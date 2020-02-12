«Искушение для бизнеса». Почему белорусские сигареты оказываются на российских прилавках

Доля белорусской «контрабанды» в продажах сигарет в России к началу 2020 года достигла 1,1%. Об этом заявил директор по маркировке IT-компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло, уточнив, что в январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России. Такие данные специалисты получили, проанализировав информацию с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы, передает РИА Новости. Учитывались только продажи сигарет тех белорусских брендов, которые не поставляют в РФ легально. Это NZ, Minsk, FEST и Credo.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН назвал ожидаемой нелегальную продажу белорусских сигарет в России. По его словам, ввоз дешевой табачной продукции из республики не запрещен, и у торговых точек появляется большое искушение нажиться на этом.

«Грубо говоря, это нельзя назвать контрабандой, пересечение границы не происходит с нарушениями. Это сигареты, выпущенные легально на территории Белоруссии с уплатой всех налогов. Контроля пограничного и таможенного на нашей границе нет, поэтому они провозятся свободно, ничего не нарушая. Их нельзя реализовывать. Если их видят операторы онлайн-касс, значит, их проводят через розницу. Это нарушение торговых точек. Это становится нелегальной продукцией на территории России с момента ее реализации через розничную точку. То, что эта продукция обнаруживается по всей стране, неудивительно. Это ожидаемо, поскольку ценовой зазор троекратный, дешевые легальные сигареты в России стоят дороже легальных белорусских. Поэтому это очень большое искушение для бизнеса. Особенно криминального бизнеса, налаживаются поставки, выстраиваются цепочки в самые отдаленные регионы. Это логично и ожидаемо, что они должны обнаружиться везде. Это слишком выгодно, чтобы быть только в Брянске и Смоленске», - отметил он.

Собеседник НСН предложил несколько путей решения проблемы, но усомнился в осуществлении подобных методов. Он уверен, что подобная система отлажена и одобрена на самом высоком уровне.