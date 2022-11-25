Иран разрешил пяти российским компаниям поставлять птицеводческую продукцию
Первые пять российских предприятий получили разрешения на поставки птицеводческой продукции в Иран. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«Иранская Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран под гарантии Россельхознадзора разрешила начать поставки продукции пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям», — подчеркнули в ведомстве.
Соответствующая договоренность была достигнута в рамках визита представителей Россельхознадзора в Иран, пишет RT. Российское ведомство продолжит работу по расширению перечня предприятий, имеющих право экспорта на территорию республики.
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