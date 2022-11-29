Иран поставит в Россию автомобили на 300 млн долларов

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, сообщает «РЕН ТВ».

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Об этом сообщил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. В настоящее время в Иране выпуском машин занимается компания Iran Khodro, которая создала седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Также производятся кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. В прошлом году в Иране выпустили седан Tara, перелицованный с Peugeot 301.

Ранее сообщалось, что Iran Khodro запланировала начать поставки своих автомобилей в Россию, чтобы занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:АвтомобилиАвтопромИран
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