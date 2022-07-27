Иран и Россия работают над созданием совместной системы платежей
Иран и Россия работают над созданием совместной межбанковской системы платежей — аналога SWIFT. Об этом заявил замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
«Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы», — сообщил замминистра в беседе с РИА Новости.
Как отметил Сафари, стороны почти достигли «весьма неплохого соглашения», на основе которого Тегеран и Москва могли бы совершать валютные операции между странами.
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