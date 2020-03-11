Рубль снова в пике на фоне дешевеющей нефти

Рубль снова резко дешевеет к доллару и евро на фоне снижения стоимости нефти на 4%, передает ТАСС. Чёрное золото просело сразу после сообщений о том, что нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и эмиратская ADNOC готовы нарастить добычу и производство. Марка Brent сейчас торгуется в районе 35 долларов, 75 центов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Нынешняя ситуация с валютным курсом — новая рыночная реальность, полагают аналитики рынка. Хотя неопределённость будет сохраняться еще не менее месяца, поэтому в зависимости от развития событий, к апрелю доллар может как вырасти до 80 рублей, так и вернуться к отметке 67 рублей, отмечает «Свободная пресса».