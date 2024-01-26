iPhone 14 Pro подешевел в России на 16%
iPhone 14 Pro подешевел в России на 16%, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.
Модель корпорации была представлена осенью 2022 года, теперь гаджет в России можно купить на 20 тысяч рублей дешевле – за 100 тысяч. В этой версии впервые появился динамический вырез Dynamic Island.
В январе стоимость iPhone 12 снизилась в России до 60 тысяч рублей. Первоначальная стоимость смартфона составляла 80 тысяч рублей (он был представлен осенью 2020 года), теперь цена упала на 25%.Представители отрасли отмечают, что модель по-прежнему пользуется популярностью, так как оснащена всем необходимым на сегодняшний день, включая двойную камеру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru