И.о. президента Ирана предложил создать совместный банк ШОС
Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует создать совместный банк, меры могут повысить уровень сотрудничества между странами. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, сообщило агентство Tasnim.
«Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, по нашему мнению, создание совместного банка... может повысить уровень сотрудничества стран-членов в финансовой и экономической сферах», — отметил политик.
Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр, который «займется реагированием на весь спектр угроз безопасности», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru