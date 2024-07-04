И.о. президента Ирана предложил создать совместный банк ШОС

Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует создать совместный банк, меры могут повысить уровень сотрудничества между странами. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, сообщило агентство Tasnim.

Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане

«Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, по нашему мнению, создание совместного банка... может повысить уровень сотрудничества стран-членов в финансовой и экономической сферах», — отметил политик.

Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр, который «займется реагированием на весь спектр угроз безопасности», пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БанкШОСИран

Горячие новости

Все новости

партнеры