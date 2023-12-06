Инвесторы смогут арендовать по льготной программе здание детсада на севере Москвы

Здание детского сада на Флотской улице (Головинский район, САО) будет участвовать в программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений. Торги, в результате которых определится арендатор, состоятся до конца текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город продолжает предлагать инвесторам объекты по программе“1 рубль за квадратный метр в год” для открытия учреждений образования. В декабре на аукцион планируется выставить здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров», — отметил он. По словам вице-мэра, арендатор сможет перейти на льготную арендную ставку из расчета один рубль за квадратный метр в год после того, как сделает ремонт помещения и выполнит требования по осуществлению образовательной деятельности.

Согласно условиям программы, срок действия договора составит на 49 лет. В обязанности инвестора войдет оснащение арендуемого здания необходимым оборудованием, также он будет должен начать образовательную деятельность не позже, чем через полгода после заключения договора аренды (если необходим капремонт — не позже, чем через 18 месяцев; на реконструкцию здания арендатор может потратить три года).

По словам министра московского правительства, главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, двухэтажное здание детского сада с высокими потолками и большими окнами было построено в 1982 году и расположено в микрорайоне с многоэтажной застройкой. Он отметил, что после ремонта здесь смогут воспитываться по меньшей мере 90 детей. Также в распоряжение арендатора перейдет участок земли площадью 0,75 га, добавил он.

Для размещения в арендованном помещении частной школы или дошкольного образовательного учреждение арендатору следует оформить лицензию и выполнить требования столичного Департамента образования и науки, касающиеся осуществления образовательной деятельности. Согласно им, в детском саду должны обучаться не менее 80% детей-москвичей, в начальной и средней школе — не менее 50%. Вместе с тем в течение первого календарного года число обучающихся не должно менее 50% от минимального количества мест.

Если все условия департамента будут выполнены, арендатор сможет перейти на льготную ставку.

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