Инвесторы построят в Москве 19 новых бизнес-центров
Инвесторы построят в разных округах столицы 19 офисных центров в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, за последние три года в столице заключено 48 соглашений с предпринимателями, из них 16 направлены на строительство бизнес-центров.
«Вложения инвесторов в реализацию проектов составят почти 69 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.
Он также добавил, что после ввода в эксплуатацию всех объектов, там смогут трудоустроиться около 50 тысяч человек.
Один из них будет возведен на Ленинградском шоссе, другой – на 5-й Магистральной улице. Первый сдадут в 2025 году, второй - в 2026-м. Помимо этого, еще два бизнес-центра появятся на северо-востоке столицы. Здание в Огородном проезде будет сдано в эксплуатацию уже в следующем году, а к 2027 году – на улице Двинцева. Благодаря этому найти работу смогут более 7,8 тысячи жителей округа.
По плану возведение бизнес-центров на северо-западе столицы на улицах Шеногина и Берзарина. В Западном административном округе строительство начнется на Молдавской, Озерной, Заречной улицах и в районе Рублево-Архангельское.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, подобные объекты появятся в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах и четыре проекта на территории ТиНАО.
Он также уточнил, что общий объем инвестиций составит около 19 миллиардов рублей.
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