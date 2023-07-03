Инвесторы построят в Москве 19 новых бизнес-центров

Инвесторы построят в разных округах столицы 19 офисных центров в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, за последние три года в столице заключено 48 соглашений с предпринимателями, из них 16 направлены на строительство бизнес-центров.

«Вложения инвесторов в реализацию проектов составят почти 69 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что после ввода в эксплуатацию всех объектов, там смогут трудоустроиться около 50 тысяч человек.

Один из них будет возведен на Ленинградском шоссе, другой – на 5-й Магистральной улице. Первый сдадут в 2025 году, второй - в 2026-м. Помимо этого, еще два бизнес-центра появятся на северо-востоке столицы. Здание в Огородном проезде будет сдано в эксплуатацию уже в следующем году, а к 2027 году – на улице Двинцева. Благодаря этому найти работу смогут более 7,8 тысячи жителей округа.

По плану возведение бизнес-центров на северо-западе столицы на улицах Шеногина и Берзарина. В Западном административном округе строительство начнется на Молдавской, Озерной, Заречной улицах и в районе Рублево-Архангельское.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, подобные объекты появятся в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах и четыре проекта на территории ТиНАО.

Он также уточнил, что общий объем инвестиций составит около 19 миллиардов рублей.

